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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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22.07.2026 19:15:00

IonQ vs. Quantinuum vs. Infleqtion vs. Rigetti vs. D-Wave: Which Is the Best Quantum Computing Stock to Bet On?

Quantum computing offers the promise of being the next big technological breakthrough after artificial intelligence (AI). The technology has drawn the interest of the U.S. government, which has been investing in the sector. Meanwhile, investors can buy the stocks of several public companies that are attempting to develop fault-tolerant quantum computers using a variety of different techniques.Five of the best-known pure plays in the space are IonQ (NYSE: IONQ), Quantinuum (NASDAQ: QNT), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), Infleqtion (NYSE: INFQ), and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). Let's consider which of these quantum stocks looks like the best buy.All quantum computers are built around qubits, which are extremely sensitive to even the slightest external interference. As a result, their computations have high error rates. The error-reduction and error-correction problems are among the chief challenges faced by every company trying to make quantum computing practical.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Infleqtion Inc Registered Shs 9,76 -4,69% Infleqtion Inc Registered Shs
IonQ 30,08 -1,10% IonQ
Quantinuum 48,58 2,06% Quantinuum
Quantum Computing Inc Registered Shs 7,80 -1,45% Quantum Computing Inc Registered Shs

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