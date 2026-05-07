IPG Photonics legte Quartalsergebnis vor

IPG Photonics lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat IPG Photonics im vergangenen Quartal 265,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IPG Photonics 227,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at