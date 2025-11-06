IPG Photonics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IPG Photonics hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -5,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 250,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 233,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at