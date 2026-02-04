IR Japan legte Quartalsergebnis vor

IR Japan hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

IR Japan hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 10,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,2 Millionen USD umgesetzt.

