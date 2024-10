Iran will rechtlich gegen proisraelische Kampagnen vorgehen

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) wollen gegen proisraelische Kampagnen im Land vorgehen. "Die Bürger werden dringend gebeten, jegliche Unterstützungskampagnen für Israel in sozialen Medien umgehend zu melden", gab die Geheimdienstabteilung der IRGC in einer Presseerklärung bekannt. Derartige Kampagnen seien ein "Verbrechen" und den "Tätern" drohten harsche rechtliche Konsequenzen, so die IRGC laut Nachrichtenagentur Isna.

Hintergrund der IRGC-Drohungen ist zunehmende Unterstützung seitens iranischer Regimegegner für den Erzfeind Israel. Diese drücken die Hoffnung aus, dass es nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel am Dienstagabend mit Hilfe einer israelischen Militäroffensive gegen den Iran zu einem von der Mehrheit des Volkes gewünschten Regimewechsel in der Islamischen Republik kommt.