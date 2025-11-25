Parts Aktie
WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2
|
25.11.2025 06:00:12
Iranian nuclear scientists sell products with parts made in south London
Tehran-based group with military links advertises instruments incorporating equipment from UK’s CentronicWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
