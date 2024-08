Iranisches Mordkomplott gegen US-Politiker: 46-Jähriger festgenommen

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA ist ein 46 Jahre alter Mann aus Pakistan mit Verbindungen in den Iran, der Teil eines Mordkomplotts gegen einen US-Politiker gewesen sein soll, festgenommen worden. Der Mann soll nach Angaben von Justizministerium und FBI nach einem Aufenthalt im Iran im April in die USA gereist sein, wo er sich dann nach Mithelfern umgesehen haben soll. Einer der Menschen, die der Mann kontaktierte, wandte sich jedoch an die Behörden. So konnte der Mann Mitte Juli - kurz bevor er die USA wieder verlassen wollte - festgenommen werden. Die Bundespolizei FBI untersucht nun den Fall.

Welche oder welchen Politiker das Komplott im Visier hatte, teilten Justizministerium und FBI zunächst nicht mit. US-Medienberichten zufolge war auch der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump darunter. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass der festgenommene Mann etwas mit dem Attentatsversuch auf Trump im Juli, bei dem der Republikaner leicht verletzt wurde, zu tun habe, hieß es aus dem Weißen Haus./cah/DP/he