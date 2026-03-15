15.03.2026 17:22:38

Irans Außenminister: Werden uns weiter verteidigen

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi will sich sein Land weiter verteidigen, bis es ein Einsehen der USA gibt. "Wir sind bereit, uns so lange zu verteidigen, wie es nötig ist", sagte der iranische Chefdiplomat in der US-TV-Sendung "Face the Nation" bei CBS News. Man werde weitermachen, bis US-Präsident Donald Trump erkenne, dass es ein "illegaler" Krieg ohne Aussicht auf Sieg sei.

Auf die Frage der Moderatorin, ob der Iran um eine Waffenruhe gebeten habe, antwortete er: "Nein, wir haben nie um eine Waffenruhe gebeten, und wir haben auch nie um Verhandlungen gebeten." Der US-Sender NBC News hatte am Wochenende unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump berichtet, dieser habe gesagt, der Iran wolle ein Abkommen schließen. Er wolle das aber nicht, weil die Bedingungen noch nicht gut genug seien./rin/DP/he

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