Irans Präsident trifft hochrangige Hamas-Delegation

DOHA/TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian ist in Katar mit einer hochrangigen Delegation der islamistischen Hamas zusammengekommen. Bei seiner Reise in die katarische Hauptstadt Doha traf er führende Mitglieder der extremistischen Palästinenserorganisation, unter ihnen auch den ranghohen Hamas-Funktionär Chalil al-Haja, wie Bilder iranischer Staatsmedien zeigten. Peseschkian war ursprünglich für einen Gipfel der Organisation "Asia Cooperation Dialogue" in das Golfemirat gereist.

Der politische Leiter des Hamas-Büros in Doha, Ismail Hanjia, war Ende Juli bei einem Besuch im Iran getötet worden. Die Islamische Republik macht den Erzfeind Israel dafür verantwortlich.

Zuletzt waren mit Iran verbündete Milizen militärisch erheblich geschwächt worden. Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, wurde bei einer israelischen Operation getötet. Als Rache für die Tötung feuerten Irans Revolutionsgarden am Dienstag rund 200 ballistische Raketen auf Israel./arb/DP/he