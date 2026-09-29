Irans Regierung warnt Bevölkerung vor Energieengpässen

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Regierung hat die eigene Bevölkerung vor Engpässen bei der Energieversorgung im Winter gewarnt. "Wir waren Zeugen von Angriffen, die unser wirklich hartherziger Feind gegen unseren Energiesektor durchgeführt hat", sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran-Krieg.

Erhebliche Produktionskapazität sei verloren gegangen, sagte Mohadscherani vor Journalisten. Sie sprach von täglich fast 230 Millionen Kubikmetern Erdgas, was knapp einem Viertel der nationalen Produktion entspricht. Man sei bemüht, 100 Millionen Kubikmeter Produktionskapazität wiederherzustellen.

Bereits vor dem militärischen Konflikt hatte der Iran zeitweise mit Energieengpässen zu kämpfen. Irans Regierung kritisiert seit Jahren, dass die harten internationalen Sanktionen eine Modernisierung der Energieinfrastruktur verhindern. "Daher dürfte es, wie bereits in den vergangenen Jahren und wie die Bevölkerung aus eigener Erfahrung weiß, in den nördlichen Provinzen zu Problemen kommen", warnte Mohadscherani.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten Engpässe bei der Gasversorgung für großen Unmut in der Bevölkerung gesorgt und in einigen Regionen auch spontane Proteste ausgelöst.

Eigentlich verfügt der Iran über große Bodenschätze. Das Gasfeld "South Pars", das der Iran und Katar gemeinsam ausbeuten, gilt als weltweit größte bekannte Gasreserve und deckt rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung./arb/DP/jha