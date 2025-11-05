Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
05.11.2025 22:12:53
IREN Shares Rise After $9.7 Billion AI Cloud Deal With Microsoft
This article IREN Shares Rise After $9.7 Billion AI Cloud Deal With Microsoft originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 636,00
|-1,20%
|Iren S.p.A.
|2,36
|-0,17%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|25 420,00
|-2,00%
|Microsoft Corp.
|439,70
|-0,49%
|RISE Inc.
|35,00
|2,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.