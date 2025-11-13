IRIDEX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IRIDEX äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

IRIDEX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at