iRobot-Aktie mit Kurssturz: EU-Wettbewerbsbehörde will Milliarden-Deal zwischen Amazon und iRobot offenbar blockieren

• EU will wohl Verkauf von iRobot an Amazon blockieren• Zustimmung der Kommissionsführer steht noch aus• iRobot-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Am Freitag bricht die iRobot-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um 26,84 Prozent auf 17,28 US-Dollar ein.

Die Amazon-Aktie belastete die Neuigkeit nicht: Der Anteilsschein steigt im Geschäft an der NASDAQ zeitweise um 1,10 Prozent an auf 155,19 US-Dollar.

EU blockiert wohl Deal zwischen iRobot und Amazon

Zuvor hatte das Wall Street Journal (WSJ) berichtet, die Wettbewerbsaufsichtsbehörde der Europäischen Union plane, den Kauf von iRobot durch Amazon zu blockieren. In einem Treffen am Donnerstag habe die EU-Kommission Amazon mitgeteilt, dass der im Jahr 2022 angekündigte 1,4-Milliarden-Dollar-Deal wohl nicht zustande kommen werde, berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings müssten die Kommissionsführer dem zunächst noch formell zustimmen, so das WSJ.

Amazon wollte in Smart-Home-Geschäft vordringen

Amazon hatte iRobot übernehmen wollen, um mit dessen Hilfe weiter in den Bereich der Smart-Home-Geräte vorzudringen.

Bis zum 14. Februar hat die EU-Kommission nun wohl Zeit, das Geschäft endgültig anzunehmen oder abzulehnen.

Redaktion finanzen.at