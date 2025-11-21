Iron Horse Acquisitions legte Quartalsergebnis vor

Iron Horse Acquisitions ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Iron Horse Acquisitions die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at