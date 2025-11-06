IRPC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IRPC präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,18 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at