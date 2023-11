IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc meldet Inanspruchnahme der Blockzulassung in Bezug auf eine ATM-Verkaufsvereinbarung

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc meldet Inanspruchnahme der Blockzulassung in Bezug auf eine ATM-Verkaufsvereinbarung

St. Helier, 20. November 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt im Folgenden die Informationen bekannt, die gemäß Schedule Six der AIM Rules for Companies im Zusammenhang mit der am 18. Mai 2023 bekannt gegebenen "At the Market" oder "ATM"-Verkaufsvereinbarung mit Cantor Fitzgerald & Co ("Cantor") (die "ATM-Verkaufsvereinbarung") erforderlich sind.

Name des Unternehmens: Caledonia Mining Coporation Plc

Name der Regelung: ATM-Vertriebsvereinbarung

Zeitraum der Rückgabe: Vom 19. Mai 2023 bis zum 17. November 2023

Anzahl und Gattung der nicht im Rahmen des Programms 2.000.000 Depositary Interests, die die gleiche Anzahl von Stammaktien

ausgegebenen repräsentieren

Wertpapiere:

Anzahl der während des Zeitraums im Rahmen des Programms Null

ausgegebenen/zuteilten

Wertpapiere:

Saldo im Rahmen der Regelung für noch nicht ausgegebene/zuteilte 2.000.000 Depositary Interests, die die gleiche Anzahl von Stammaktien

Wertpapiere am Ende des repräsentieren

Zeitraums:

Anzahl und Gattung der ursprünglich im Rahmen des Programms 2.000.000 Depositary Interests, die am 19. Mai 2023 die gleiche Anzahl von

zugelassenen Wertpapiere und Datum der Stammaktien

Zulassung: repräsentieren

Name und Telefonnummer der Kontaktperson: Wie unten

Nachfragen:

Caledonia Mining Coporation Plc

Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793

Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden Tel: +44 (0)20 7220 0500

Neil McDonald

Pearl Kellie

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika)

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe) Tel: +263 (242) 745 119/33/39

Lloyd Mlotshwa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger info@resource-capital.ch

