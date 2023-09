IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG Silver veröffentlicht zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG Silver veröffentlicht zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG", "MAG Silver" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - freut sich, die Veröffentlichung seines zweiten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts bekannt zu geben, der MAGs grundlegendes Bekenntnis zur Transparenz gegenüber seinen Stakeholdern unterstreicht und gleichzeitig einen umfassenden Überblick über das Engagement, die Praktiken und die Leistung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") für das Jahr 2022 bietet. Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 wird durch die MAG Silver 2022 ESG-Datentabelle unterstützt, die die historischen ESG-Leistungsdaten von MAG enthält. Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 und die ESG-Datentabelle sind auf der MAG Silver Website unter folgendem Link verfügbar: https://magsilver.com/esg/reports/.

Jim Mallory, Chief Sustainability Officer von MAG, erklärte: "Unser zweiter jährlicher Nachhaltigkeitsbericht spiegelt unser kontinuierliches Engagement für einen dauerhaften und nachhaltigen Wert für unsere Mitarbeiter, Stakeholder, Gemeinden und den Planeten wider. Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie unsere Belegschaft an Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden im Zusammenhang mit unserem Arbeitsplatz und unserer Umwelt herangeht. Die Sicherheitsleistung hat sich im letzten Jahr bei Juanicipio verbessert, und sowohl Deer Trail als auch Larder haben sich eine Kultur des "Zurücktretens und Beurteilens" zu eigen gemacht, um alle Risiken zu verstehen und angemessen zu behandeln. Diese Verhaltensweisen bilden den Kern unserer Werte und sind entscheidend für den Erfolg unserer Teams und unseres Unternehmens. Das Engagement von MAG Silver für Nachhaltigkeit beginnt bei der Führung und wird durch die Hartnäckigkeit aller Mitarbeiter des Unternehmens zum Ausdruck gebracht."

"Im Namen von MAG Silver möchte ich allen Mitarbeitern der Projektteams bei Fresnillo und Juanicipio sowie bei unseren Projekten Deer Trail und Larder für ihre freundliche Unterstützung bei der Erstellung dieses Berichts meinen aufrichtigen Dank aussprechen", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG.

2022 Nachhaltigkeitsbericht Highlights:

- Keine Todesfälle beim Juanicipio-Projekt oder bei den Explorationsprojekten von MAG (Deer Trail und Larder).

- Unfallhäufigkeitsrate (pro 200.000 Stunden) von 1,92 (Beschäftigte und Bergbauunternehmer; ohne Bauunternehmer) im Projekt Juanicipio

- Mehr als 62.000 Stunden für Sicherheitsschulungen bei allen MAG Silver-Projekten.

- Keine nennenswerten Umweltvorfälle beim Projekt Juanicipio, beim Projekt Deer Trail oder beim Projekt Larder.

- Bewertung von Klima- und Umweltrisiken für das Juanicipio-Projekt durch einen Prozess, der sich an den Empfehlungen des TCFD orientiert.

- 66 % der Gesamtbelegschaft von MAG Silver kommt aus den örtlichen Gemeinden.

- Mehr als 13 Initiativen zum Engagement in der Gemeinde in 4 verschiedenen Projektbereichen des Juanicipio-Projekts: Gesundheit, Bildung, Kapazitätsaufbau und Kleinstunternehmensprojekte.

- 38 % der Vorstandsmitglieder sind weiblich und übertreffen damit das in der MAG-Politik für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration festgelegte Ziel von 30 %.

- Auffrischung und Aktualisierung des Verhaltenskodex und der Politik der sozialen Verantwortung, um die Bedeutung der Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften durch einen sinnvollen Dialog, Kooperation und die Vertiefung unseres Share-Value-Ansatzes bei lokalen Entwicklungsaktivitäten zur Förderung nachhaltiger und dauerhafter wirtschaftlicher und sozialer Vorteile deutlich zu machen.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com )

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Edelmetallprojekte auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. MAG Silver entwickelt sich durch seine (44 %) Joint-Venture-Beteiligung an der 4.000-Tonnen-pro-Tag-Mine Juanicipio, die von Fresnillo plc (56 %) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradig mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst viel versprechende Ziele abzielt. MAG Silver führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation

Telefon: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

Website: www.magsilver.com

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung und der Nachhaltigkeitsbericht enthalten bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen in diesem Nachhaltigkeitsbericht, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: den Inhalt oder die Erstellung nachfolgender Nachhaltigkeitsberichte; die Entwicklung eines regionalen Klimamodells und einer aktualisierten Klimarisikobewertung für das Juanicipio-Projekt; die Fortführung und Ausweitung von Initiativen und Projekten für die Gemeinschaft, Interessengruppen und den Umweltschutz sowie die erwarteten Vorteile daraus; die Erkundung realisierbarer Dekarbonisierungsmöglichkeiten, einschließlich der Bewertung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen; die Entwicklung eines Managementplans für den Klimaschutz und die geplante Offenlegung in diesem Zusammenhang; die Verwaltung und Bereitstellung einer effektiven Aufsicht über Governance- und DE&I-Protokolle und -Strategien, Nachhaltigkeitsangelegenheiten und unternehmensweite Risiken und Chancen, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung einer Reihe von Praktiken und Instrumenten für das Management des Klimawandels, die mit den Empfehlungen des TCFD übereinstimmen; die Durchführung einer menschenrechtlichen Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf alle menschenrechtsbezogenen Auswirkungen der Betriebstätigkeit; die erwarteten Vorteile neuer und laufender Einführungs- und jährlicher Schulungsprogramme sowie die unternehmensweite Teilnahme an Peer-Review-Programmen wie "Eye on Risk" und die Übernahme empfohlener Verbesserungen aus diesen Programmen; künftige Beiträge zur Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen und zur Abschwächung negativer Auswirkungen der Betriebstätigkeit; die erfolgreiche Umsetzung der Minenstilllegungs- und Sanierungspläne innerhalb des hierin vorgesehenen Zeitrahmens, wenn überhaupt; die Erwartungen hinsichtlich der Geschäftspläne, der Explorations- und Erschließungsarbeiten, des Hochfahrens der Anlage Juanicipio auf die geplante Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag und des daraus resultierenden erwarteten Cashflows und Wertzuwachses; und andere zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl MAG der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich der Annahme, dass die derzeit vorangetriebenen Umwelt- und Sozialprogramme und -initiativen weiterhin in einer Weise voranschreiten, die den Erwartungen entspricht, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt wurden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von Virusausbrüchen, einschließlich COVID-19 als globale Pandemie, auf die Weltmärkte und das Geschäft von MAG Silver; Einschränkungen in der Lieferkette und allgemeine Kosteneskalation im derzeitigen inflationären Umfeld, das durch die weltweite wirtschaftliche und politische Instabilität noch verstärkt wird; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder Gemeinschaftsrichtlinien, einschließlich der sich abzeichnenden Vorschriften zum Klimawandel und der jüngsten Änderungen der Bundesbergbaugesetze in Mexiko; Änderungen der Mineralproduktionsleistung, der Ausbeutungs- und Explorationserfolge, der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, des politischen Risikos, des Währungsrisikos und der Inflation der Kapitalkosten, der Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung eines positiven Verhältnisses zu den Gemeinden, in denen MAG Silver tätig ist, und anderer Risiken, die in den behördlichen Unterlagen von MAG Silver bei der Securities and Exchange Commission in den Vereinigten Staaten, die auf EDGAR unter www.sec.gov und bei den kanadischen Wertpapierkommissionen und Aufsichtsbehörden, wie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt, aufgeführt sind.

