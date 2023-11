IRW-News: Medigene AG: Medigene AG nimmt an folgenden Konferenzen teil

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG nimmt an folgenden Konferenzen teil

Planegg/Martinsried (02.11.2023) - Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, wird an der 29. jährlichen BIO-Europe, die vom 6. bis 8. November 2023 in München stattfindet, teilnehmen und auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, das vom 27. bis 29. November 2023 in Frankfurt abgehalten wird, das Unternehmen im Rahmen einer Präsentation vorstellen.

BIO-Europe 2023

https://informaconnect.com/bioeurope/

Datum: 06.-08. November 2023

Ort: Messe München

Das Corporate Development Team von Medigene wird auf der Veranstaltung für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Unternehmenspräsentation - Deutsches Eigenkapitalforum 2023

https://www.eigenkapitalforum.com/de/

Tag und Uhrzeit: Montag, 27. November 2023, 14:05 Uhr - 14:35 Uhr / Tagungsraum London

Ort: Steigenberger Airport Hotel Frankfurt

Mitglieder des Management-Teams von Medigene werden während der Veranstaltung für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Bitte kontaktieren Sie Julia von Hummel von MC Services unter Julia.vonHummel@mc-services.eu,um einen Termin für die jeweilige Veranstaltung zu vereinbaren.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Die firmeneigene End-to-End-Plattform, die auf mehreren proprietären und exklusiven TCR-Generierungs- und Optimierungs- sowie Produktverbesserungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell- (TCR-T) Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit optimiert sind. Weitere Informationen unter http://www.medigene.de

