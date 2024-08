IRW-News: Medigene AG: Medigene und WuXi Biologics schließen Forschungskooperation für Off-the-Shelf TCR-gesteuerte T-Zell-Engager ab

IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene und WuXi Biologics schließen Forschungskooperation für Off-the-Shelf TCR-gesteuerte T-Zell-Engager ab

Planegg/Martinsried ( IRW-Press /08.08.2024)

- Partnerschaft verbindet die führende Rolle von Medigene bei der Generierung und Charakterisierung von T-Zell-Rezeptoren (TCR) mit WuXi Biologics einzigartigem Anti-CD3-mAB sowie ihrer T-Zell-Engager (TCE)-Plattform und firmeneigenen bispezifischen Antikörperplattform WuXiBody

- Die Zusammenarbeit ist auf drei Jahre angelegt und umfasst potenziell mehrere TCR-Programme

Planegg/Martinsried, 8. August 2024. Die Medigene AG (Medigene, FSE: MDG1, Prime Standard) und WuXi Biologics (WuXi Bio, Börsenkürzel: 2269.HK) gehen eine dreijährige strategische Partnerschaft ein, um gemeinsam T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCEs) für die Anwendung bei schwer behandelbaren Tumoren zu entwickeln und zu erforschen. Die Zusammenarbeit kombiniert die jeweilige Expertise beider Unternehmen mit Medigenes 3S (sensitiv, spezifisch und sicher) TCR-Generierungs- und Charakterisierungsfähigkeiten und WuXi Biologics einzigartigem Anti-CD3-mAb, ihrer branchenführenden TCE-Plattform sowie der firmeneigenen bispezifischen Antikörperplattform WuXiBody.

"Wir sind überzeugt, dass Medigenes anerkannte Kompetenzen in der Generierung von potenziell erstklassigen 3S TCRs für TCR-T-Zelltherapien auch auf nicht-zelluläre Modalitäten angewendet werden können", sagte Dr. Selwyn Ho, CEO von Medigene. "Wir freuen uns daher, eine Partnerschaft mit WuXi Biologics zu schließen, die mit ihrem validierten einzigartigem Anti-CD3-mAb und ihrer branchenführenden TCE-Plattform und WuXiBody unsere Strategie unterstützt, die TCRs von Medigene auf neue Modalitäten anzuwenden, wie z.B. TCR-TCEs für den Einsatz bei Patienten, mit denen ein zusätzlicher Wert über TCR-T-Therapien hinaus für Patienten und unsere Aktionäre geschaffen werden kann."

Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics, kommentierte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Medigene, einem führenden Unternehmen im Bereich der TCR-Generierung und Charakterisierung. Diese Zusammenarbeit wird unsere Kompetenzen im Bereich des Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO)-Geschäftsmodells weiter verbessern und unterstreicht unser Engagement, globalen Partnern die Möglichkeit zu geben, ihre Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapien mit unseren führenden Technologien und zuverlässigen Dienstleistungen zu beschleunigen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Partnerschaft letztlich zu besseren Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten weltweit führen wird."

Die Unternehmen streben die gemeinsame Erforschung von TCR-TCE-Konstrukten an, die sich im Eigentum beider Unternehmen befinden werden, mit der Option für Medigene die Entwicklung weiter voranzutreiben. Die aus der Kooperation resultierenden Konstrukte werden die hochspezifischen 3S-TCRs von Medigene für eine präzise Zielmolekülerkennung nutzen und diese mit dem einzigartigem Anti-CD3-mAb, der fortschrittlichen bispezifischen Antikörpertechnologie sowie der führenden TCE-Plattform von WuXi Biologics verbinden, um T-Zellen zu aktivieren. Es wird erwartet, dass die daraus resultierenden bispezifischen Therapeutika äußerst spezifische und gezielte Immunreaktionen hervorrufen. Diese bringen die T-Zellen dazu, Krebszellen effektiv anzugreifen und abzutöten, während sie gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen- sogenannte Off-Target-Effekte- minimieren und so die Ergebnisse für die Patienten verbessern.

Der Markt für bispezifische Therapien stellt eine bedeutende Möglichkeit im Kampf gegen Krebs dar, denn es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf sowohl bei soliden als auch bei hämatologischen Krebserkrankungen. Jährlich werden mehr als 5 Millionen Krebspatienten weltweit, die an soliden und hämatologischen Krebsarten leiden, mit niedrigen Fünf-Jahres-Überlebensraten konfrontiert, was den dringenden Bedarf an innovativen Behandlungen verdeutlicht. Bispezifische TCR-TCEs bieten eine vielversprechende Lösung, indem sie das körpereigene Immunsystem nutzen, um Krebszellen mit erhöhter Präzision anzugreifen und zu eliminieren. Für den Zeitraum von 2023 bis 2030 wird für den Einsatz dieser Therapieformen eine beachtliche jährliche Wachstumsrate von 40,9 % prognostiziert, wodurch das starke und zunehmende Interesse für diesen Sektor unterstrichen wird. Bis 2030 wird der Markt schätzungsweise 80 Mrd. USD übersteigen (https://www.kbvresearch.com/bispecific-antibodies-market/), was das erhebliche Potenzial widerspiegelt, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten zu revolutionieren.

--- Ende der Mitteilung ---

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.

Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell- Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene wird für ihr führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 den IND-Antrag und im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de.

Über WuXi Biologics

WuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK) ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), das End-to-End-Lösungen anbietet, die es Partnern ermöglichen, biologische Arzneimittel vom Konzept bis zur Vermarktung zum Wohle der Patienten weltweit zu entdecken, zu entwickeln und herzustellen.

Mit über 12.000 qualifizierten Mitarbeitern in China, den USA, Deutschland, Irland und Singapur nutzt WuXi Biologics seine Technologien und Fachkenntnisse, um seinen Kunden effiziente und kostengünstige Lösungen für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika anzubieten. Unsere Qualitätssysteme wurden von mehr als 10 verschiedenen globalen Aufsichtsbehörden geprüft und genehmigt, und wir haben mehr als 700 Qualitätsaudits bei Kunden bestanden.

Über TCR-gesteuerte T-Zell-Engager

TCR-gesteuerte T-Zell Engager (TCR-TCEs) sind eine innovative sogenannte "Off-the-Shelf"-Immuntherapie, d.h. sie müssen nicht für jeden Patienten individuell produziert werden, sondern sind sofort verfügbar, welche die spezifische Eigenschaft von TCRs nutzt, um T-Zellen auf Krebszellen zu steuern. Im Gegensatz zu konventionellen Antikörpern können TCRs sowohl intrazelluläre als auch extrazelluläre Zielmoleküle erkennen, die von Peptid- Humane Leukozyten-Antigene (HLA)-Komplexen auf Krebszellen präsentiert werden, was ein breiteres Spektrum an angreifbaren Zielmolekülen ermöglicht.

Als Teil seiner End-To-End-Plattform entdeckt Medigene natürliche TCR-Sequenzen mit hoher Spezifität, Sensitivität und Sicherheit (3S). Diese optimalen 3S TCRs können anschließend mit einem Cluster of Differentiation 3 (CD3) T-Zell-aktivierenden Antikörper kombiniert werden.

Die TCR-TCEs steuern die körpereigenen T-Zellen des Patienten spezifisch auf die Krebszellen um, indem sie den 3S-TCR an ein Zielmolekül (Krebs-Testis-Antigen oder Neoantigen) binden, das fast ausschließlich auf Tumorzellen vorkommt. Wenn die T-Zellen in die Nähe der Krebszellen gebracht werden, werden sie durch den CD3-Antikörper aktiviert, was zur Freisetzung von Zytokinen und anderen zytotoxischen Molekülen führt, die das Vernichten der Krebszellen erleichtern.

Die Entwicklung hochspezifischer "Off-the-Shelf" TCR-TCEs Krebsmedikamente hat das Potenzial, ähnliche oder ergänzende Wirkungen wie adoptive Zelltherapien zu erzielen.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

