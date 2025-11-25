Solar Power Aktie
WKN DE: A0M5YN / ISIN: US83490A1007
|
25.11.2025 15:55:15
Is Africa's solar power revolution finally happening?
Chinese solar equipment has been flooding African markets, partly as a ripple effect of the US-China trade war. It's one of several factors helping the continent gain traction with electrification.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
