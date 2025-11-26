AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
|
26.11.2025 19:08:00
Is AGNC Investment Stock a Buy Now?
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) has one of the highest dividend yields in the market. At 14%, it's more than 10 times higher than the S&P 500's dividend yield. Further, the company pays its dividend monthly, rather than the quarterly schedule of most dividend stocks. This combination of yield and payment frequency makes AGNC an enticing option for investors seeking to collect passive income. Here's a look at whether this high-yielding real estate investment trust (REIT) is a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.