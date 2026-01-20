Microsoft Aktie
ISIN: ARDEUT110285
|
20.01.2026 20:23:00
Is Amazon a Better Buy Than Microsoft for 2026?
In today's video, I discuss recent updates affecting Amazon (NASDAQ: AMZN), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and other AI stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below. *Stock prices used were the after-market prices of Jan. 16, 2026. The video was published on Jan. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|23 060,00
|-0,95%
