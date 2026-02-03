Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
03.02.2026 23:00:00
Is Applied Digital Stock a Buy?
Artificial intelligence (AI) technology promises to impact many industries, and it's already doing so in the data center sector. AI systems are housed in data centers, and demand for space in these facilities has exploded.This trend is a boon for data center owners such as Applied Digital (NASDAQ: APLD). As a result, the company's stock is up nearly 500% over the past 12 months through the week ended Jan. 30, with shares hitting a 52-week high of $42.27 that same week.Data centers fall under the AI infrastructure market, and forecasts predict this industry will see spectacular growth from $59 billion in 2025 to $356 billion by 2032. Could this mean it's now time to invest in Applied Digital? Taking a deeper dive into the company can answer that question.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
|
06.01.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Applied Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Ausblick: Applied Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 340,00
|-0,69%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|24,90
|-7,09%