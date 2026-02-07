Going Aktie

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

07.02.2026 19:33:00

Is Applied Digital Stock Going to $0?

Applied Digital (NASDAQ: APLD) has turned into one of the market's hottest growth stocks in recent years. After the data center operator pivoted from a focus on providing infrastructure for crypto miners to building infrastructure to support artificial intelligence (AI), its share price has absolutely exploded.But while the AI-first strategy has created an enormous opportunity, the company is walking a fine line, and any slip-up could turn this growth stock into dead weight in your portfolio.Applied Digital builds and operates data centers specifically designed for AI workloads, and leases the facilities to tenants that actually run the servers that power AI. Think of it as a specialized real estate developer and landlord -- it finds the land, builds the facilities, and keeps the lights on and the AC running.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

Aktien in diesem Artikel

Applied Co Ltd 4 315,00 -0,58% Applied Co Ltd
Applied Digital Corporation Registered Shs 29,40 24,58% Applied Digital Corporation Registered Shs
Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,62 -2,16% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

