Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Applied Digital Corporation Registered Shs

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

09.02.2026 10:09:00

Is Applied Digital Your Ticket to Becoming a Millionaire?

The AI space is full of booming companies that have the potential to turn meager investments into massive dollar figures. Some are even viewing it as a space that could mint new millionaires. One stock that has excited investors in particular is Applied Digital (NASDAQ: APLD). Applied Digital has been on an absolute tear during 2026, rising 50% through Feb. 3. Since the start of 2025, it's up nearly 400% as I write this. Clearly, something is going on here, but is it enough to turn investors into millionaires?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Applied Digital Corporation Registered Shs 28,60 -2,72%

