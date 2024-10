Is Archer Aviation or Joby Aviation the Better Air Taxi Stock?

This week, the race to dominate urban air transportation hit a major milestone when U.S. aviation regulators released final safety rules for electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. The news lifted shares of both Joby Aviation (NYSE: JOBY) and Archer Aviation (NYSE: ACHR), two leading eVTOL developers in the U.S., though both stocks have lagged the benchmark S&P 500 in 2024 by a wide margin.JOBY data by YCharts.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool