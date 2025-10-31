BRP Aktie
WKN DE: A1WZCD / ISIN: CA05577W2004
|
31.10.2025 07:37:28
Is BRP Stock a Buy After Investment Firm QV Investors Initiated a Position?
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated October 30, 2025, wealth management company QV Investors Inc. reported a new position in BRP (NASDAQ:DOOO), holding 482,623 shares as of September 30, 2025.The estimated transaction value for the quarter was $29.35 million, based on the average price during the period. This marks the fund’s initial stake in BRP.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BRP Inc Subord.Voting When Issuedmehr Nachrichten
|
28.08.25
|Ausblick: BRP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.08.25
|Erste Schätzungen: BRP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: BRP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.05.25
|Erste Schätzungen: BRP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BRP Inc Subord.Voting When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BRP Inc Subord.Voting When Issued
|54,00
|-2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.