Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
26.10.2025 17:05:00
Is Cameco Stock a Buy Now?
Cameco's (NYSE: CCJ) core business is producing what amounts to a commodity. That's an important part of the story when you examine this uranium miner. There's one small problem, however, when you consider the valuation being afforded to Cameco today and the typical things that happen in commodity markets.According to Cameco's estimates, sometime around 2030, there will be more demand for uranium than there is supply of the nuclear fuel. Currently planned production expansions won't even be enough to maintain current uranium production levels. Roughly 15 years after the shortfall starts, the gap between supply and demand will be huge.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cameco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Cameco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)