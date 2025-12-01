|
01.12.2025 13:30:00
Is Citi Stock Set to Soar in 2026?
After becoming CEO of Citigroup (NYSE: C) in 2021, Jane Fraser began implementing a turnaround of the well-known bank and financial services institution. While it has taken several years to bear fruit, Citi's revamp, which entailed heavy layoffs and other costly restructuring efforts, finally started leading to improved financial results.In turn, shares in the money center bank, previously a long-term underperformer, experienced an outsized surge in price. Citigroup stock is up over 47.4% year to date.Following this banner year in terms of stock price performance, the question now is whether another surge is in the cards for 2026. The answer is: It's very much possible, especially as the bank enters a new phase of its transformation. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
