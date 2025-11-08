Clarivate Aktie
Is Clarivate Stock a Buy After a Member of the Board of Directors Bought Shares for $2.5 Million?
Kenneth L. Cornick, a member of the Board of Directors for Clarivate Plc (NYSE:CLVT), reported a purchase of 725,000 shares in the company in multiple open-market transactions valued at approximately $2.5 million, according to a SEC Form 4 filing.This resulted in 1,032,711 direct and indirect share ownership, post-transaction.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($3.42).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
