IS DONGSEO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IS DONGSEO ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IS DONGSEO die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 752,32 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IS DONGSEO 1223,52 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 409,59 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 554,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at