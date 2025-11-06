First Financial Holdings Aktie

WKN: 897084 / ISIN: US3202391062

06.11.2025 03:21:37

Is First Financial Bankshares Stock a Buy After a Member of the Board Bought Nearly 2,000 Shares?

Sally Pope Davis, a member of the Board of Directors of First Financial Bankshares (NASDAQ:FFIN), purchased 1,700 shares in the open market for $52,241 on Oct. 31, 2025, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value is based on the SEC Form 4 reported price ($30.73); post-transaction value is based on the same price ($30.73).How significant is this purchase relative to Ms. Davis' recent trading activity?The 1,700-share acquisition is Ms. Davis' second-largest direct purchase in the past year, following an 1,800-share buy in June 2024. Her direct holdings grew more than 100% from June 2024 to October 2025, rising from 1,800 to 6,971 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu First Financial Holdings IncShsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu First Financial Holdings IncShsmehr Analysen

