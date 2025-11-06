First Financial Holdings Aktie
WKN: 897084 / ISIN: US3202391062
|
06.11.2025 03:21:37
Is First Financial Bankshares Stock a Buy After a Member of the Board Bought Nearly 2,000 Shares?
Sally Pope Davis, a member of the Board of Directors of First Financial Bankshares (NASDAQ:FFIN), purchased 1,700 shares in the open market for $52,241 on Oct. 31, 2025, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value is based on the SEC Form 4 reported price ($30.73); post-transaction value is based on the same price ($30.73).How significant is this purchase relative to Ms. Davis' recent trading activity?The 1,700-share acquisition is Ms. Davis' second-largest direct purchase in the past year, following an 1,800-share buy in June 2024. Her direct holdings grew more than 100% from June 2024 to October 2025, rising from 1,800 to 6,971 shares.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
