Freeport Aktie
WKN DE: A0B89A / ISIN: GB0034340827
|
26.10.2025 16:35:00
Is Freeport-McMoRan's Recent Stock Slide a Buying Opportunity for Wise Investors?
The last couple of months have been highly eventful for Freeport-McMoRan (NYSE: FCX). The mining company has revised its full-year and 2026 sales expectations following an incident at a mine in Indonesia in early September. As you might expect, the stock price subsequently dipped -- falling 22% over two days in late September before recovering some of those losses.But is it enough to justify buying the stock, or is the copper and gold miner better to avoid right now?The incident occurred on the evening of Sept. 8 at the Grasberg Block Cave (GBC) in Central Papua, Indonesia. A sudden rush of 800,000 tons of wet material occurred at a production drawpoint and entered the mine. It traveled rapidly to multiple mine levels, including the service level of the mine, according to the company's press release. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freeport PLCmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Freeport PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wise
|11,21
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.