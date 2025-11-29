Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
29.11.2025 21:43:00
Is Gemini a Game Changer for Alphabet?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is standing at a crossroads. For more than 20 years, it has dominated how people search, learn, and navigate the internet. However, the rise of generative AI is reshaping user behavior faster than any technology shift since the advent of smartphones.Alphabet's answer is Gemini, a unified family of AI models built to power everything from Google Search to YouTube, Android, Workspace, and Google Cloud. The question for long-term investors is simple: Can Gemini fundamentally change Alphabet's trajectory, or is it merely the next iteration of Google's AI efforts?The answer is likely nuanced rather than straightforward. Let's dive in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
