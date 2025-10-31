Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
31.10.2025 17:09:46
Is Integer Holdings Stock a Buy After the CEO Purchased Shares?
Khales Payman, President and CEO of Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), acquired 3,127 shares in his company in an open-market buy on October 30, 2025, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price of $64.94, while post-transaction value is calculated using the October 30, 2025 market close of $63.32. No non-GAAP designation is specified for these values.How significant is the new purchase in relation to Khales Payman's direct ownership?The acquisition increased direct holdings by 15.84%, bringing the total to 22,865 shares, or approximately 0.07% of the company’s outstanding shares (0.0653% as of October 30, 2025).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
