Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
09.11.2025 10:24:00
Is It Time to Buy Palantir on the Dip as Revenue Continues to Accelerate?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) once again showed why it is one of the foremost artificial intelligence (AI) growth stocks when it reported its Q3 results, but the stock sank largely because of its high valuation.Even after the drop in price, the stock is still up more than 150% on the year, and more than 350% over the past 12 months. Let's take a closer look at the company's earnings report to see if this could be a good buying opportunity.For the ninth straight quarter, Palantir's quarterly revenue growth accelerated. During this stretch, its year-over-year growth has gone from 13% in 2023's Q2 to 63% last quarter. Its Q3 revenue of $1.18 billion also crushed management's earlier guidance for revenue of between $1.083 billion to $1.087 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Palantir-Aktie knickt ein: Mehr Gewinn und Umsatz - Gewinnmitnahmen belasten (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Palantir unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|158,84
|3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.