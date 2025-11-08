Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
08.11.2025 14:15:00
Is It Time to Buy Shopify on the Dip?
Shares of Shopify (NASDAQ: SHOP) sank after the e-commerce software company reported solid overall results, but loan losses ate into its earnings. The stock is still up more than 50% year to date, and has more than doubled over the past year, as of this writing.Let's take a closer look to see if this small dip is a good time to buy the stock.Despite tariff headwinds and a sluggish consumer, Shopify continues to see robust growth. The company credited artificial intelligence (AI), saying it's transforming its business. More than 750,000 shops are now using its Sidekick AI assistant, while it called out recent AI agent partnerships with OpenAI, Microsoft, and Perplexity as a big potential growth driver. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.