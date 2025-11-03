Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
|
03.11.2025 09:32:00
Is Kinder Morgan Still a Stock Worth Buying?
With 79,000 miles of pipeline and 139 terminals, Kinder Morgan (NYSE: KMI) is one of the largest energy infrastructure companies in the country, and by many measures, too big to ignore within the energy patch.Add in a 4.4% dividend yield -- which has been increased for eight consecutive years and is currently the second-highest of 22 stocks in the Energy Select Sector SPDR (NYSEMKT: XLE) -- and Kinder starts to warrant a closer look.Let's start with the stock. While its $58 billion market cap is the sixth-largest in the energy sector, its 1.3% year-to-date decline ranks it 10th on a total return basis and has it lagging both the energy sector (+5.4%) and the broader S&P 500 index (+17.5%) this year when dividends are included.
|Kinder Morgan Inc (P)
|22,33
|-1,00%
