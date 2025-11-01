Nextracke a Aktie
WKN DE: A3D5CW / ISIN: US65290E1010
|
01.11.2025 23:14:00
Is Nextracker Stock a Buy Now?
Surging energy demand from data centers, electrification, and manufacturing reshoring is driving a new wave of investment in power production in the U.S. Nextracker (NASDAQ: NXT) stands to benefit.The solar-tracking system leader got better-than-expected news earlier this year amid regulatory uncertainty. With a record backlog and a resilient supply chain, Nextracker appears well-positioned to contribute to addressing that growing demand for electricity. But is the stock a buy today? Nextracker provides integrated solar tracking systems and related solutions for solar projects across the world. Its primary product is a pivoting base that enables solar panels to follow the sun's movement across the sky, optimizing performance and getting the most energy out of daylight. Panels mounted on its single-axis solar trackers can generate up to 25% more energy than non-tracking solar panels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
