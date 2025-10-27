Time Aktie

27.10.2025 23:05:00

Is Now the Time to Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) Stock?

If you've been paying any attention to Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), you may be salivating at its performance -- and wondering whether now is a good time to buy it. It's up 1,257% over the past decade as I write this, with an average annual gain of nearly 30% -- enough to turn a $10,000 investment into $135,729.It's a tantalizing investment prospect because of what the company does. While most semiconductor companies only design chips, Taiwan Semiconductor (TSMC) is one of the relatively few companies that actually make them -- and it's the world's largest maker of them, too, with a recent 68% market share in global semiconductor manufacturing. When it comes to advanced processors, its market share is around 90%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
