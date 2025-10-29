Ovinti b Aktie
WKN DE: A2PYY3 / ISIN: US69047Q1022
|
29.10.2025 01:52:26
Is Ovintiv Stock a Buy After Evergreen Capital Initiated a Position?
Financial services company Evergreen Capital Management LLC reported a new stake in Ovintiv (NYSE:OVV) in a quarterly Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated October 28, 2025.The fund acquired 1,507,331 shares, with a position value of $60.87 million. The estimated transaction value is based on the average price during the filing period. The full filing is available here.This was a new position for Evergreen Capital Management, representing 1.4% of reported assets under management as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
