WKN DE: A40Z5K / ISIN: US76134H1014

17.11.2025 06:28:54

Is Resolute Holdings Stock a Buy After a Member of the Board of Directors Initiates a $1 Million Stake?

Timothy O. Mahoney, one of the Board of Directors of Resolute Holdings Management, Inc. (NYSE:RHLD.V), acquired 5,939 shares in the company in multiple open-market transactions on Nov. 7, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($168.52); post-transaction value based on Nov. 14, 2025 market close ($165.70).Resolute Holdings Management, Inc. is a New York-based alternative asset management platform company with 7 employees. It reported a net income of $106.05 million for the trailing twelve months. Its lean operational structure positions the company within the specialty business services segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
