Is Resolute Holdings Stock a Buy After a Member of the Board of Directors Initiates a $1 Million Stake?
Timothy O. Mahoney, one of the Board of Directors of Resolute Holdings Management, Inc. (NYSE:RHLD.V), acquired 5,939 shares in the company in multiple open-market transactions on Nov. 7, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($168.52); post-transaction value based on Nov. 14, 2025 market close ($165.70).Resolute Holdings Management, Inc. is a New York-based alternative asset management platform company with 7 employees. It reported a net income of $106.05 million for the trailing twelve months. Its lean operational structure positions the company within the specialty business services segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
