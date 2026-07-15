Rightmove Aktie
WKN DE: A0M90Q / ISIN: GB00B2987V85
|
15.07.2026 06:00:30
Is Rightmove taking us for a ride?
Estate agents are convinced the UK’s most popular property portal exploits its dominant position — but determining whether vendors foot the bill is trickyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!