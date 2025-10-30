Caribbean Holdings International Aktie

ISIN: US1444561005

Is Royal Caribbean Stock a Buy After a 13% Drop in 2 Days?

Sometimes a "beat and raise" performance isn't enough. Royal Caribbean (NYSE: RCL) seemed to make a splash after posting better than expected third-quarter results on Tuesday morning. It also once again boosted its full-year bottom-line outlook. Unfortunately, that splash was actually a belly flop.Shares of Royal Caribbean have plummeted 13% in the two trading days since offering up fresh financials. The world's most valuable cruise line stock by market cap -- and the second largest player by fleet and volume -- has seen at least a half dozen analysts slash their price targets following Tuesday morning's update.Dive deeper and you begin to see what has Wall Street pros cooling on the cruise line operator. It's worth noting that none of them are outright downgrading the stock, but the optimism is waning. Is this narrative changing for a stock is still a five bagger over the past five years with a 33% jump over the past year? Is this week's pullback a buying opportunity? Let's go cruising for answers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
