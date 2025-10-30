Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
30.10.2025 16:47:00
Is Royal Caribbean Stock a Buy After a 13% Drop in 2 Days?
Sometimes a "beat and raise" performance isn't enough. Royal Caribbean (NYSE: RCL) seemed to make a splash after posting better than expected third-quarter results on Tuesday morning. It also once again boosted its full-year bottom-line outlook. Unfortunately, that splash was actually a belly flop.Shares of Royal Caribbean have plummeted 13% in the two trading days since offering up fresh financials. The world's most valuable cruise line stock by market cap -- and the second largest player by fleet and volume -- has seen at least a half dozen analysts slash their price targets following Tuesday morning's update.Dive deeper and you begin to see what has Wall Street pros cooling on the cruise line operator. It's worth noting that none of them are outright downgrading the stock, but the optimism is waning. Is this narrative changing for a stock is still a five bagger over the past five years with a 33% jump over the past year? Is this week's pullback a buying opportunity? Let's go cruising for answers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caribbean Holdings International Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Caribbean Holdings International Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.