Is StubHub Stock a Buy After Brown University Bought Over 2 Million Shares?
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 5, 2025, Brown University disclosed a new equity position in StubHub (NYSE:STUB). The fund reported ownership of 2,062,425 shares, translating to a quarter-end value of $34.73 million.This new position represents a significant addition, accounting for 20.54% of its $169.07 million in reportable U.S. equity holdings as of September 30, 2025.This new position in StubHub comprises 20.54% of Brown University's 13F assets under management after the filing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
