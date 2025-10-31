Tango Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CWX9 / ISIN: US87583X1090
|
31.10.2025 05:39:26
Is Tango Therapeutics Stock a Buy, Sell, or Hold After Major Shareholder Third Rock Ventures Sold Nearly Half a Million Shares?
Venture capital fund Third Rock Ventures IV, L.P., a 10% owner of Tango Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TNGX), reported the sale of 477,401 shares in an open-market transaction on October 23, 2025, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.15), while post-transaction value is calculated using the market close price on October 23, 2025.How significant was the sale relative to Third Rock Ventures IV, L.P.'s direct holdings?The 477,401 shares sold represented 3.44% of direct ownership as of October 23, 2025, reducing the insider's stake to 13,386,574 shares, or 12.03% of outstanding shares on that date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
