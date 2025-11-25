Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
|
25.11.2025 21:47:00
Is the Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF a Buy Now?
Vanguard's largest exchange-traded fund (ETF) is the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). With an enormous $1.5 trillion of assets under management (AUM), the index tracker serves as the foundation of many portfolios.The Vanguard Russell 2000 ETF (NASDAQ: VTWO) is far less popular, with $13.9 billion of AUM. But on average, the small-cap stocks in this fund come with far lower valuation multiples than their S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) brethren. Does that make VTWO a better buy than VOO right now?First, let's check out the basic details of VTWO and how they compare to its ubiquitous cousin, VOO:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Russell Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Russell Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!