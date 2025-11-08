Wesbanco Aktie
Is WesBanco Stock a Buy After a Member of the Board of Directors Purchased Shares Worth $100,000?
Zahid Afzal, a member of the Board of Directors for WesBanco (NASDAQ:WSBC), purchased 3,321 shares in multiple open-market transactions on October 30, 2025 according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $30.11 on October 30, 2025.How significant is this purchase relative to Mr. Afzal's historical trading activity?This transaction is the largest individual open-market acquisition disclosed by Zahid Afzal as of October 31, 2025, increasing direct holdings by 33.54%, from 9,902 to 13,223 shares as of October 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Wesbanco IncShsmehr Analysen
