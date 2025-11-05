|
05.11.2025 16:10:40
ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Oktober
WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Oktober beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,4 (Vormonat: 50,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,5 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.
Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 56,2 (Vormonat: 50,4), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,2 (Vormonat: 47,2). Der Index für die Produktion nahm zu auf 54,3 (Vormonat: 49,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,0 (Vormonat: 69,4) auswies.
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/DJN/voi/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 10:11 ET (15:11 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.