Isracard legte Quartalsergebnis vor

Isracard gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,12 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isracard noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 ILS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isracard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 976,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at